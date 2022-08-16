МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Упорство Запада в стремлении оказывать давление на Россию ради сохранения гегемонии в мире дорого ему обходится, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков указал на мрачные прогнозы будущего Германии

Он прокомментировал публикацию в британской газете Guardian, где выражается тревога, что зимой Запад может нанести Украине "предательский удар в спину" — из-за холодов, цен на энергию и на продукты питания.

"Общественное возмущение в связи с конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой", — цитирует Пушков автора материала.

"Однако здесь возникает вопрос: а что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. Выгодна она только производителям оружия и политическим демагогам, типа Лиз Трасс, рвущимся к вершинам власти, но никак не западным обществам, которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики", — подчеркнул сенатор.

По его словам, эта стойкость находит оправдание лишь в неолиберальной идеологии, "адепты которой "съехали с катушек" и стремятся подчинить ей весь мир, навязав ему "либеральный миропорядок", хотя сил уже не хватает".

"И это стойкое и упорное стремление к сохранению гегемонии все дороже обходится и европейцам, и американцам", — заключил Пушков.