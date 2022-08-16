НУР-СУЛТАН, 16 авг — ПРАЙМ. ВВП Казахстана за январь-июль текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,3%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Россиянам предложат туры на горнолыжные курорты Казахстана

Премьер Казахстана Алихан Смаилов 9 августа на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым сообщал, что за отчетный период рост ВВП составил 3,2%.

"В январе-июле темп роста экономики Казахстана составил 3,3%", — сказал Куантыров на заседании правительства во вторник.

Ранее Токаев сообщал, что по итогам первого полугодия ВВП Казахстана вырос на 3,4%. В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.