МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,3% к июню, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Эксперты назвали неожиданный фактор, способный ударить по экономике США

Соответствующие данные будут опубликованы Федеральной резервной системой США во вторник, 16 августа, в 16.15 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране в апреле-июне. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне марта-мая в 3,8%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о дефиците торгового баланса в еврозоне, который, согласно прогнозам, в июне составил 20 миллиардов евро после дефицита в 26,3 миллиарда в мае.

В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе остался на уровне июля в минус 53,8 пункта.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось до 1,54 миллиона с 1,559 миллиона в июне.