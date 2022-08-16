МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Экспорт российских пиломатериалов из-за санкций сократился на 3,6%, хотя ранее ожидалось падение на 10%, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. WWF России создаст приложение для борьбы с незаконной вырубкой леса

"Экспорт российских пиломатериалов, которые вместе с другой лесопромышленной продукцией с 10 июля оказались под санкциями ЕС, в январе-июле сократился на 3,6% (против ожидаемых 10%) и составил 15,4 млн кубометров", — следует из сообщения.

По данным ведомства, наибольший спад по экспортным поставкам наблюдается в Гонконг, Болгарию, Великобританию, Ирландию, Финляндию, Австрию и Нидерланды. Нарастили объем ввоза российских пиломатериалов Сингапур, Китай, Япония, Узбекистан, Таджикистан, Иордания, Казахстан, Ирак, Турцию и ОАЭ.

"Это незначительно снижение. В целом, динамика находится в пределах нормы, мы наблюдаем возвращение к стандартным показателям на фоне резкого скачка экспортных отгрузок прошлого года. С высокой долей вероятности можно предположить, что феномен параллельного импорта российского кедра, берёзовой фанеры, ДСП и другой продукции ЛПК (лесопромышленного комплекса – ред.) через Китай в Европу за оставшееся до конца года время позволит вновь нарастить отгрузки пиломатериалов", – цитирует пресс-служба директора Рослесинфорга Павла Чащина.

В ведомстве напомнили, что по итогам января-июля заготовка древесины в России снизилась на 4,5%. Причиной снижения может быть сокращение объема добычи иностранными компаниями в связи с уходом с российского рынка и сезонный спад заготовки леса в Сибири.