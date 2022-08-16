МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Система маркировки позволила в июле выявить в России нарушения на 8,4 миллиарда рублей при обороте товаров легкой промышленности, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке антисептиков

"В июле 2022 года в системе было зафиксировано 8,2 миллиона нарушений при обороте товаров легкой промышленности. Стоимость этих товаров эквивалентна 8,4 миллиарда рублей. В большинстве случаев нарушения были допущены при обороте полотенец, постельного белья и детских курток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего предприниматели пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую предоставленной в систему разрешительной документации или продукцию с истекшим сроком действия сертификата соответствия.

"Система работает таким образом, что контрольно-надзорные органы могут сконцентрироваться на проверках потенциальных нарушителей закона, основываясь на данных системы. А для честного бизнеса это возможность работать с минимальным вниманием со стороны проверяющих", — отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский. Минпромторг введет обязательную маркировку электронных сигарет с 1 ноября

В ЦРПТ подчеркнули, что оператор маркировки ведет постоянный диалог с участниками товарооборота для снижения количества нарушений, например, недавно был запущен пилотный проект по проактивному информированию бизнеса о выявляемых в системе маркировки отклонениях.

"Предпринимателям передается полная информация обо всех выявленных у них попытках реализации товаров с нарушениями, это позволяет бизнесу самостоятельно устранять проблемы там, где это возможно", — также добавил Гущанский.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.