МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Судно Brave Commander с украинским зерном на борту вышло из порта Южный вблизи Одессы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Refinitiv. Также сообщается, что оно может направиться к берегам Африки. Центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам

Ранее в ООН сообщили, что совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках "продуктовой сделки". В частности, из Южного был разрешен выход MV Brave Commander — на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что это первая партия гуманитарной продовольственной помощи в рамках сделки.

Сообщалось, что судно вышло из Стамбула и отправилось в Одессу 10 августа после досмотра со стороны Совместного координационного центра.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.