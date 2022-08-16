ПЕКИН, 16 авг — ПРАЙМ. Российско-китайский энергетический кластер строится на территории Нового района Харбина в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, где будут размещаться представительства компаний и исследовательских организаций двух стран, сообщает во вторник генеральное консульство России в городе Харбин. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

"Этот проект реализуется при поддержке местных властей, представляет из себя комплекс зданий и сооружений для размещения представительств российских и китайских компаний и исследовательских организаций, специализирующихся на разработке современных технологий в нефтегазовой, угольной и химической отраслях, а также в области биотехнологий", — говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что "на территории энергетического кластера находится тепловая электростанция на российском природном газе, поступающем в Китай из газопровода "Сила Сибири" по "восточному" маршруту, ее когенерационная установка будет обеспечивать местных потребителей электрической и тепловой энергией".

Вместе с тем сообщается, что генконсул России в Харбине Владимир Ощепков ранее провел встречу с руководством корпорации "Сюаньюань", являющейся инициатором и инвестором создания энергетического кластера.

Новые районы — это административно-экономические образования в КНР, которым предоставлены более широкие льготы и привилегии, чем Свободным экономическим зонам (СЭЗ).