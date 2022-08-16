2022-08-16T09:10:19+03:00

2022-08-16T09:10:19+03:00

2022-08-16T09:10:19+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837795524.html

Безработица в Великобритании сохранилась на прежнем уровне в апреле-июне

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Безработица в Великобритании в апреле-июне осталась на уровне марта-мая в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 16.08.2022

экономика, новости, великобритания, безработица, статистика

https://1prime.ru/images/83748/16/837481602.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83748/16/837481602.jpg

https://1prime.ru/images/83748/16/837481600.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83748/16/837481600.jpg

https://1prime.ru/images/83748/15/837481588.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83748/15/837481588.jpg

https://1prime.ru/state_regulation/20220814/837783990.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60