МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне осталась на уровне марта-мая в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

" Центр занятости населения

Глава Минтруда спрогнозировал ситуацию с безработицей в России в 2022 году

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.