МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В третьем квартале Китай будет сильно, рационально и постепенно поддерживать спрос в экономике и ускорять строительство инфраструктурных объектов. Об этом сообщило агентство Рейтер на представителя Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), которая занимается экономическим планированием. В генконсульстве рассказали о российско-китайском энергетическом кластере

Это заявление прозвучало после выхода в понедельник данных, неожиданно показавших замедление ростов второй по величине экономики мира и сокращение инвестиций в недвижимость самым быстрым темпом в этом году.

"Китай оптимизирует политику устойчивого восстановления экономики, причем макроэкономические меры должны активно способствовать сильному, рациональному и умеренному росту спроса", — сказал официальный представитель NDRC Юань Да.

Китай продолжит использование специальных облигаций региональных властей и новых кредитов, выдаваемых системообразующими банками, добавил он.

В июле комиссия одобрила восемь инвестиционных проектов на сумму 236,8 млрд юаней (34,89 млрд долларов США).

По словам другого представителя NDRC, с начала этого года Китай выпустил специальные облигации на 3,45 трлн юаней, и самая существенная часть займов по ним была направлена на инфраструктурные проекты. Всего на этот год запланирован выпуск таких облигаций на 3,65 трлн юаней. Китай опубликовал макроэкономическую статистику за январь-июль

Китай усиливает финансирование инфраструктурных проектов, чтобы поддержать свою экономику, пострадавшую от карантинных мер, проблем рынка недвижимости и слабости потребления.

Как сообщило в понедельник Национальное бюро статистики, за первые семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года инвестиции в инфраструктуру выросли на 7,4%.

"Давление на занятость молодежи в этом году усилилось в результате одновременного воздействия структурных, циклических и сезонных факторов", — сказал Юань.

"Китай примет практические меры поддержки молодых предпринимателей и занятости среди молодежи", — добавил он.

Ситуация на рынке труда остается сложной. Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в июле по сравнению с июнем уровень безработицы немного снизился, но безработица среди молодежи достигла рекордного максимума 19,9%.