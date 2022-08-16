Reuters: Китай будет поддерживать спрос в экономике и ускорять инфраструктурные проекты
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В третьем квартале Китай будет сильно, рационально и постепенно поддерживать спрос в экономике и ускорять строительство инфраструктурных объектов. Об этом сообщило агентство Рейтер на представителя Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), которая занимается экономическим планированием.
Это заявление прозвучало после выхода в понедельник данных, неожиданно показавших замедление ростов второй по величине экономики мира и сокращение инвестиций в недвижимость самым быстрым темпом в этом году.
"Китай оптимизирует политику устойчивого восстановления экономики, причем макроэкономические меры должны активно способствовать сильному, рациональному и умеренному росту спроса", — сказал официальный представитель NDRC Юань Да.
Китай продолжит использование специальных облигаций региональных властей и новых кредитов, выдаваемых системообразующими банками, добавил он.
В июле комиссия одобрила восемь инвестиционных проектов на сумму 236,8 млрд юаней (34,89 млрд долларов США).
По словам другого представителя NDRC, с начала этого года Китай выпустил специальные облигации на 3,45 трлн юаней, и самая существенная часть займов по ним была направлена на инфраструктурные проекты. Всего на этот год запланирован выпуск таких облигаций на 3,65 трлн юаней.
Китай усиливает финансирование инфраструктурных проектов, чтобы поддержать свою экономику, пострадавшую от карантинных мер, проблем рынка недвижимости и слабости потребления.
Как сообщило в понедельник Национальное бюро статистики, за первые семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года инвестиции в инфраструктуру выросли на 7,4%.
"Давление на занятость молодежи в этом году усилилось в результате одновременного воздействия структурных, циклических и сезонных факторов", — сказал Юань.
"Китай примет практические меры поддержки молодых предпринимателей и занятости среди молодежи", — добавил он.
Ситуация на рынке труда остается сложной. Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в июле по сравнению с июнем уровень безработицы немного снизился, но безработица среди молодежи достигла рекордного максимума 19,9%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837795583.html