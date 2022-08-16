МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Запад пытается заставить независимые страны подчиниться своей воле, жить по чужим правилам, заявил президент России Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности. Нынешняя глобалистская модель обречена, заявил Путин

"И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире", — отметил он.

По словам Путина, Запад пытается удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

"Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", — отметил президент, добавив, что в ход идут любые средства.

Все эти меры Запад делает с одной целью — "сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой", подчеркнул Путин.

Он также отметил, что ситуация в мире динамично меняется, все больше стран и народов выбирают путь суверенного развития "с опорой на свою самобытность, традиции, ценности".