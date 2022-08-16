МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности. Путин раскритиковал попытки Запада доминировать и паразитировать в мире

"Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении", — отметил он.

Президент считает, что с помощью провокаций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации.

"Переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", — сказал он.

Многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами, считает Путин. Среди таких угроз региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность, пояснил президент.

Он также отметил, что все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть. При этом снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере можно, только укрепив систему современного многополярного мира, считает российский лидер.

Уважение к международному праву необходимо восстановить и укрепить позиции таких структур как ООН, добавил он.

"Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как Организация Объединённых Наций и другие международные диалоговые площадки. Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряжённости и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надёжной безопасности и благополучия стран и народов", — сказал Путин.