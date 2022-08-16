МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Россия и Китай отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит, заявил Путин на X Московской конференции по международной безопасности. Нынешняя глобалистская модель обречена, заявил Путин

Он также отметил, что западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, переложить провалы на Россию и Китай.

"Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, — переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", — сказал он.