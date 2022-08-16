ЧИТА, 16 авг — ПРАЙМ. Любая локализация производства в России позволит постоянно работать и развиваться в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра кирпичного завода "Мир" в Чите. Нынешняя глобалистская модель обречена, заявил Путин

В ходе осмотра предприятия премьер отметил, что его продукция очень важна.

"Строительный материал сегодня — это основа развития экономики. Потому что те программы, которые мы развиваем, в том числе жилищного строительства, они очень важны", — сказал он.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в свою очередь рассказал о планах краевых властей открыть в регионе три новых индустриальных парка.

"Два из них — по строительным материалам", — уточнил Осипов.

"Любая локализация даст нам возможность во время тех же санкций постоянно работать и развиваться", — поддержал инициативу Мишустин.

Компания "Мир" образованная в 2003 году, включает в себя кирпичный завод, завод железобетонных изделий. Читинский керамический завод "Мир" начал свою работу 9 июня 2006 года. Керамический кирпич здесь производится на высокоавтоматизированных технологических линиях.