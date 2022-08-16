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2022-08-16T12:08:01+03:00

2022-08-16T12:08:01+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837798001.html

Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно упало в августе

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... ПРАЙМ, 16.08.2022

экономика, новости, германия, доверие инвесторов

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60