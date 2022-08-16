МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 53,8 пункта.