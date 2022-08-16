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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837798001.html
Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно упало в августе
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, новости, германия, доверие инвесторов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Берлин
© fotolia.com/ Bruder Jakob
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор составит минус 53,8 пункта.