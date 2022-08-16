БЕРЛИН, 16 авг — ПРАЙМ. Из-за обмеления Эльбы и Рейна на их поверхности показались "голодные камни", предупреждающие о плохом урожае и голоде, сообщают немецкие СМИ. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

"Голодными называют камни в реках, которые показываются на поверхности только при большой засухе. Теперь они снова видны… Традиционно местные жители вырезают год в камне каждый раз, когда он показывается на поверхности реки", — сообщило новостное немецкое издание t-online.

По данным СМИ, один из таких камней показался на обмельчавшей поверхности Эльбы в районе чешского города Дечин, недалеко от границы с Саксонией. На камне высечены отметки и предупреждение "Плачь, когда увидишь меня". По словам исследователей, на которых ссылается издание, отметки были сделаны во время засухи еще в прошлых веках.

Немецкая ежедневная газета Sächsische Zeitung также сообщила о появлении такого камня в Дрездене с надписью "сентябрь 2016" — в тот год уровень Эльбы опускался до критических отметок. О появлении таких камней в Саксонии в районе плотины Верда сообщила и немецкая региональная газета Freie Presse.

По данным Федерального управления водных путей и судоходства Германии, текущие уровни воды в Среднем и Нижнем Рейне в настоящее время находятся на критически низком уровне для сезона. «Это стало следствием отсутствия осадков в течение последних недель и месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Согласно его прогнозам, в течение последующих трех-четырех дней уровень воды в Нижнем Рейне (в городах Бонн, Кёльн, Дюссельдорф и других) упадет еще на 5-10 сантиметров.