МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) поможет обеспечить хранение 4,07 миллиона тонн украинского зерна в рамках решения вопроса дефицита зернохранилищ в этой стране, сообщил глава офиса FAO на Украине Пьер Вотье. Российские аграрии собрали 78 миллионов тонн зерна

"Совместно с министерством агрополитики FAO внедряет стратегию по хранению зерновых, согласно которой планирует обеспечить хранение 4,07 миллион тонн зерна, что составляет 25% общенациональной потребности. Мы уже завершили тендер и определяем потенциальных поставщиков для закупки рукавов для хранения зерновых со вспомогательным оборудованием, а также модульных зернохранилищ", — приводит слова Вотье издание Ports.ua.

По его информации, FAO призывает выделить 115,4 миллиона долларов США для оказания поддержки почти миллиону жителей сельской местности через предоставление сельскохозяйственной помощи и обеспечения продовольственной безопасности для тех, кто больше всего пострадал в результате военных действий.

"FAO уже предоставила помощь для 80 тысяч человек в 13 областях Украины", — отметили в организации.

Ранее главный редактор украинского отраслевого издания Elevatorist.com Инна Воробьева заявила, что на Украине невозможно будет нормально хранить зерно, которое будет собрано в этом году, из-за потери 13 миллионов тонн элеваторных мощностей. Власти Крыма заявили о сборе рекордного урожая зерновых в регионе

Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич 22 июня заявил, что из-за медленных темпов экспорта зерна ведомство обратилось к правительствам США, Канады, Великобритании и ЕС с просьбой предоставить Киеву приспособления для хранения зерна в полях. По его словам, дефицит мощностей для хранения урожая до конца года может достигать от 10 до 15 миллионов тонн. Он указал, что "рукава", длинные полиэтиленовые мешки, в которые помещается до 200 тысяч тонн зерна, "можно хранить просто на полях".

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.