КУБИНКА (Московская обл.). 16 авг — ПРАЙМ. Давление и санкции против России из-за ситуации на Украине только обостряют противоречия и подливают масло в огонь, заявил глава минобороны Китая Вэй Фэнхэ. В Венгрии назвали политику санкций Евросоюза насквозь ошибочной

"Китай больше всех не хочет видеть конфликты и войны, которые наносят вред той или иной стороне. Китай также считает, что максимальное давление и санкции никуда не годятся, они, наоборот, обостряют противоречия подобно тому, что подливать мало в огонь", — сказал он в видеосообщении, показанном на Московской конференции по международной безопасности.