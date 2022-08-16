Исследование: инфляция цен на продовольствие в Британии достигла рекордных 11,6%
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Инфляция цен на продовольственные товары в Великобритании достигла рекордных 11,6%, увеличив среднегодовой счет за продукты на 533 фунта стерлингов, говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar.
"Инфляция цен на продовольственные товары достигла 11,6% за последние четыре недели, это самый высокий уровень с того момента, как мы начали отслеживать эти данные таким образом в 2008 году", — сказано в документе, опубликованном на сайте организации.
Сильнее всего, цены выросли на сливочное масло, молоко и домашнюю птицу, сообщает Kantar.
По данным компании, это означает, что среднегодовой счёт за продукты увеличится на 533 фунта стерлингов или на 10,25 фунтов в неделю.
Кроме того, из-за аномальной жары в последний месяц наблюдался рост продаж определенных продуктов, в частности, воды (23%), мороженого (18%) и прохладительных напитков (10%), сказано на сайте.
В связи с ростом стоимости жизни все больше британцев стали отдавать предпочтение бюджетной категории товаров, продвигаемой самими супермаркетами, вместо известных брендов, отмечает Kantar.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.
По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837799060.html