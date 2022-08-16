МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Инфляция цен на продовольственные товары в Великобритании достигла рекордных 11,6%, увеличив среднегодовой счет за продукты на 533 фунта стерлингов, говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar. СМИ: Британия теряет урожай на миллионы фунтов из-за нехватки рабочих

"Инфляция цен на продовольственные товары достигла 11,6% за последние четыре недели, это самый высокий уровень с того момента, как мы начали отслеживать эти данные таким образом в 2008 году", — сказано в документе, опубликованном на сайте организации.

Сильнее всего, цены выросли на сливочное масло, молоко и домашнюю птицу, сообщает Kantar.

По данным компании, это означает, что среднегодовой счёт за продукты увеличится на 533 фунта стерлингов или на 10,25 фунтов в неделю.

Кроме того, из-за аномальной жары в последний месяц наблюдался рост продаж определенных продуктов, в частности, воды (23%), мороженого (18%) и прохладительных напитков (10%), сказано на сайте.

В связи с ростом стоимости жизни все больше британцев стали отдавать предпочтение бюджетной категории товаров, продвигаемой самими супермаркетами, вместо известных брендов, отмечает Kantar. "Сунули нос не в свое дело". Британцев разозлил эффект антироссийских мер

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.