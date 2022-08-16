МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российско-эстонская граница в районе Ивангород-Нарва закрыта на неопределенный срок, перевозчикам и гражданам нужно учитывать ситуацию, сообщило Северо-Западное таможенное управление на своем сайте.

"С 16.08.2022 на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). По информации эстонской стороны, въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств сопредельной стороны", — сказано в сообщении.

Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.