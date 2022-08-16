2022-08-16T14:38:00+03:00
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2022-08-16T14:38:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220816/837800046.html
ФТС России сообщила о возобновлении движения на российско-эстонской границе
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Эстония завершила работы по обновлению программных средств, движение на российско-эстонской границе востановлено. Об этом сообщили в Федетальной таможенной службе России. Ранее... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, новости, россия, эстония, фтс россии, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Эстония завершила работы по обновлению программных средств, движение на российско-эстонской границе востановлено. Об этом сообщили в Федетальной таможенной службе России.
Ранее говорилось, что участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок.
"Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", — отмечает ведомство в своем Telegram-канале.