МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Эстония завершила работы по обновлению программных средств, движение на российско-эстонской границе востановлено. Об этом сообщили в Федетальной таможенной службе России. Российско-эстонская граница в районе Нарвы закрыта на неопределенный срок

Ранее говорилось, что участок границы в районе Ивангород-Нарва закрыли на неопределенный срок.

"Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", — отмечает ведомство в своем Telegram-канале.