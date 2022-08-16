МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС обеспокоены значительным ростом торговли Турции с РФ, запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Москвой, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС. СМИ: торговля Турции с Россией может стать экстраординарной

"Члены ЕС все больше начинают чувствовать обеспокоенность по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее потенциала помощи Москве в качестве замены европейскому импорту и экспорту… Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем", — говорится в сообщении газеты.

Представитель минторга Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные", однако подробностей не сообщил.

Как указывает газета, за последние три месяца экспорт Турции в РФ вырос на 46% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали документ о разработке "дорожной карты" по экономике,, намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов. По словам турецкого лидера, президенты двух стран также говорились переходить на национальные валюты в торговле.