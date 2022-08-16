МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в июле, сократилось на 9,6% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,446 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики ожидают роста промышленного производства в США в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 1,54 миллиона с первоначального уровня июня в 1,559 миллиона. Показатель июня был пересмотрен до 1,599 миллиона новостроек.

По сравнению с июлем 2021 года число новых домов в США в отчетном месяце сократилось на 8,1%.

При этом число разрешений на строительство в США в июле уменьшилось на 1,3% к июню — до 1,674 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,65 миллиона разрешений.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.