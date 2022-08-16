ПАРИЖ, 16 авг — ПРАЙМ. Во Франции урожай овощей и фруктов уменьшился почти на треть в связи крайне засушливой погодой, заявил президент французской национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе в эфире радиостанции Franceinfo во вторник. Во Франции признали провал антироссийских санкций

"Урожаю нанесен ущерб. На данный момент мы оцениваем его в 25% — 35%… Необходимо, чтобы принятые ограничения на использование воды были лучше адаптированы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и независимость французов", — сказал он.

Рушассе также напомнил, что на сегодняшний день каждый второй овощ в республике импортируется и отметил, что фермерам необходима господдержка, чтобы пережить трудные времена, такие, как беспрецедентная засуха.

Данные французской национальной метеослужбы "Метео-Франс" свидетельствуют, что июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в истории. Рекордная жара, установившаяся во Франции в летние месяцы, привела к засухе, а ограничения на использование воды были введены на всей территории метрополии.