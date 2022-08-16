БЕРЛИН, 16 авг — ПРАЙМ. В Федеральной ассоциации немецкой промышленности (BDI) заявили, что обеспокоены ситуацией в сфере логистики на фоне обмеления рек в Германии из-за засухи. СМИ: французские фермеры потеряли треть урожая овощей и фруктов из-за жары

"Продолжающийся засушливый период и маловодье угрожают надежности снабжения промышленности. Компании готовятся к худшему. И без того напряженная экономическая ситуация в компаниях ухудшается", — сказно в заявлении замгендиректора BDI Хольгера Леша.

Он отметил, что баржи сейчас работают с минимальной нагрузкой. При этом летний переход с водных путей на железнодорожные и автомобильные будет сложным из-за нагрузки на железной дороге, пандемии коронавируса и нехватки водителей, добавил Леш.

"Это только вопрос времени, когда заводы химической или сталелитейной промышленности будут остановлены, минеральные масла и строительные материалы не будут доставляться или не смогут более выполняться крупные и тяжелые перевозки", — заявил замгендиректора BDI.

Он также добавил, что результатом такого развития могут стать нарушения в логистике, сокращение и простой производства, перевод сотрудников на неполный рабочий день.

Уровень воды в реках Германии, в том числе в таких крупных водных магистралях, как Эльба и Рейн, критически упал в минувшие недели из-за сухой жаркой погоды. Судоходство ограничено, в настоящее время легкие баржи ходят только на отдельных участках Рейна. Как сообщил в среду телеканал Welt, цены на бензин и дизель в ФРГ обновили рост в связи с фактической остановкой водного транспорта.