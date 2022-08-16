МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Миллионы британских граждан сообщили, что отказываются от тех или иных продуктов ради экономии денег, 50% жителей Соединенного Кородлевства сократили количество посещений кафе и ресторанов, следует из данных опроса исследовательской компании YouGov для Times Radio, представленного газетой Times. Инфляция цен на продовольствие в Британии достигла рекордных 11,6%

"Согласно опросу YouGov, проведенному для Times Radio, 50/% людей (жителей Великобриатнии — ред.) сократили посещения кафе и ресторанов, в то время как миллионы говорят, что возвращали продукты на полки супермаркетов, пытаясь сбалансировать свои бюджеты", — пишет издание.

Опрос показал, что за последние шесть месяцев каждый шестой британец (16%) регулярно пропускал приемы пищи, чтобы сэкономить деньги. Этот показатель составил 28% среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

В соответствии с данными опроса, 39% британцев отказываются от покупки тех или иных продуктов "по финансовым причинам".

Также, по данным опроса, количество британцев, которые тратят более сотни фунтов стерлингов в неделю на покупки, практически удвоилось за последние четыре года (с 8% до 15%).

Опрос проводился 8 и 9 августа 2022 года, в нем участвовали 1717 совершеннолетних британцев. О репрезентативности выборки и погрешностях опроса не уточняется.