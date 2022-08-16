ПЕКИН, 16 авг — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай находится на самом сложном этапе экономической стабилизации, и призвал руководителей ключевых для китайской экономики провинций координировать меры по борьбе с COVID-19 исходя из необходимости восстановления экономики на фоне низких показателей роста ВВП во втором квартале, сообщает во вторник агентство Синьхуа. Reuters: Китай поддержит спрос в экономике и инфраструктурные проекты

Сообщается, что Ли Кэцян во вторник в Шэньчжэне обсудил экономические вопросы с руководством провинций Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Хэнань, Шаньдун и Сычуань. По словам премьера, на эти шесть провинций приходится 45% экономики Китая.

"В июле экономика продолжила восстанавливаться, однако небольшие колебания по-прежнему присутствуют. Мы сейчас находимся на самом напряженном этапе экономической стабилизации, поэтому нам нужно, не теряя времени, закладывать прочный фундамент для восстановления экономики", — сказал Ли Кэцян, отметив, что компетентные органы по всей стране прилагают немало усилий, чтобы справиться с "экономическим потрясением второго квартала, которое превзошло прогнозы".

Он так же отметил, что необходимо координировать меры по борьбе с COVID-19, исходя из необходимости восстановления экономики. "Нужно действовать в соответствии с требованием о том, что эпидемию нужно остановить и экономику нужно стабилизировать, а развитие должно быть безопасным", — подчеркнул глава китайского правительства.

ВВП Китая во втором квартале показал необычайно низкие темпы роста – всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В первом квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам первого полугодия ВВП Китая продемонстрировал рост в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.