ПЕКИН, 16 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратил внимание, что 85% населения мира "не ввели санкции в отношении России". WSJ: у Европы кончились новые санкции против России

"Только большинство представляет международное сообщество", — написал он в Twitter, сопроводив публикацию картинкой с круговой диаграммой, согласно которой 85% мирового населения "не ввели санкции в отношении России", а остальные 15% — "ввели санкции" против РФ.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.