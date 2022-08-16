МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" уведомила банк-депозитарий о необходимости проведения автоматической конвертации американских депозитарных расписок компании в акции, следует из материалов компании. Роснефть заявила об автоматической конвертации депозитарных расписок акций

"ПАО "Газпром нефть" направило в адрес депозитария, в котором открыт счет депо депозитарных программ, уведомление о необходимости совершения действий, направленных на получение держателями ценных бумаг иностранного эмитента (ISIN US36829G1076), права на которые учитываются в российских депозитариях, соответствующего количества акций ПАО "Газпром нефть", — говорится в сообщении компании.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но "Газпром нефть" такого разрешения не получала.