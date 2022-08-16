АНКАРА, 16 авг — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В ООН призвали развивать транспортную отрасль для помощи странам без моря

Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Да, это может стать одной из тем переговоров в контексте обсуждений "продуктовой сделки", — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения темы ограничений в отношении российской сельхозпродукции.

По его словам, переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях. "Анкара неоднократно выражала свою готовность содействовать решению вопроса", — сказал он.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.