КИШИНЕВ, 16 авг — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев хотел бы возобновить поставку фруктов в Россию, но не знает в какой области лежат причины ввода запрета — технической, экономической или политической. Молдавия заключила контракт по аудиту долга перед "Газпромом"

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 15 августа запрещает ввоз растительной продукции ряда районов Молдавии из-за неоднократных нарушений карантинных требований. Запрет распространяется на все районы Молдавии за исключением территории Приднестровья. Министр сельского хозяйства Владимир Роля сообщил послу РФ в Молдавии Олегу Васнецову, что Кишинев приглашает экспертов Россельхознадзора для совместных проверок.

"Когда у Российской Федерации есть какие-то аргументы, мы хотим их услышать, чтобы они приехали, проверили на месте, чтобы мы нашли решение. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вся наша продукция соответствовала стандартам, тем более, что мы экспортируем на гораздо более строгие рынки, потому что европейские рынки гораздо более строгие, чем российский рынок", — заявила Санду в эфире телеканала Nord news.

По ее словам, власти Молдавии были удивлены, что в списке районов, экспорт из которых был запрещен, нет населенных пунктов, где были выявлены проблемы.

"Если возникает техническая проблема, мы хотим быть уверены, что это техническая проблема, и тогда мы ее решаем. Но мы задаемся вопросом, экономическая это проблема или политическая. А пока Минсельхоз, Правительство должны настаивать на поиске новых рынков и я так понимаю, что планы на это есть", — добавила Санду.

Она отметила, что власти должны стремиться иметь качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы выйти на рынки, где продукт ценится.