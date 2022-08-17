МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Пребывание во Всемирной торговой организации (ВТО) в течение 10 лет дало России массу преимуществ, оно стимулировало экспорт, дало толчок к диверсификации отечественной экономики, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. Алиханов считает нужным подать иск в ВТО из-за проблем с транзитом

"Пребывание в организации в течение 10 лет дало стране массу преимуществ. Прежде всего в области экспорта. Оно также дало толчок к диверсификации отечественной экономики, развитию разных ее отраслей", — сказала она. По ее словам, до вступления России в 2012 году в ВТО экспорт отечественны товаров сталкивался с дискриминационными практиками со стороны торговых партнеров.

"После же вступления внешнеторговые условия для российских экспортеров стали предсказуемыми, что в свою очередь при поддержке и содействии со стороны национального проекта "Международная кооперация и экспорт" позволило российским производителям начать не только интересоваться экспортом, но и находить себе партнеров за пределами нашей страны, получать прибыль от экспорта для развития производства, создавать новые рабочие места", — заметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, "если в 2018 году несырьевой экспорт из России составлял 150 миллиардов долларов, то в прошлом году эта цифра возросла до 193 миллиардов долларов, увеличившись почти на треть". "В стране стали появляться компании, которые начали поставлять на внешние рынки российские бренды, быстро ставшие известными", — сказала Стоянова.

"А вот опасения, связанные с масштабным ростом импорта, не подтвердились, его объемы практически не изменились. В тех же случаях, когда по некоторым отдельным позициям это все-таки случилось, Евразийской экономической комиссией по результатам расследований были введены — в соответствии с правилами ВТО — 22 меры защиты рынка",- заключила она.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.