DailyFX: аналитики ждут роста годовой инфляции в Британии до рекордных с 1980 года 9,8% в июле
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с декабря 1980 года 9,8% с 9,4% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 17 августа, в 9.00 мск.
В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку по динамике ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 4% в годовом выражении, как и предполагала первая оценка.
В 15.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в июле вырос в месячном выражении на 0,1% после увеличения на 1% в июне.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 августа. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,1 миллиона баррелей и достиг 431,9 миллиона баррелей.
В 21.00 Федеральная резервная система США опубликует протокол своего июльского заседания, когда регулятор второй раз подряд повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых.
https://1prime.ru/state_regulation/20220817/837807148.html