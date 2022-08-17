МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с декабря 1980 года 9,8% с 9,4% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. СМИ: миллионы британцев отказываются от покупки продуктов ради экономии

Официальные данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 17 августа, в 9.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку по динамике ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики ожидают, что рост составил 4% в годовом выражении, как и предполагала первая оценка.

В 15.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в июле вырос в месячном выражении на 0,1% после увеличения на 1% в июне.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 августа. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,1 миллиона баррелей и достиг 431,9 миллиона баррелей.

В 21.00 Федеральная резервная система США опубликует протокол своего июльского заседания, когда регулятор второй раз подряд повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых.