МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Введенные против России санкции оказались неэффективны и бумерангом ударили по США и Евросоюзу, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Китае отметили вред санкций, введенных против России из-за Украины

"Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", — считает он.

Володин также отметил, что развитие глобальной экономики без России невозможно. По его словам, иностранные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год.

"По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", — добавил он.

Спикер подчеркнул, что после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. Сейчас прогноз составляет 4,7%. При этом в отношении США и ЕС ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд, заключил Володин.