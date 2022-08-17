АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Из портов Одесса и Черноморска в среду вышли четыре судна с украинской сельхозпродукцией, сообщило министерство национальной обороны Турции. СМИ: сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в сирийский порт Тартус

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на утро из украинских портов Одесса и Черноморск отправились еще четыре судна с сельхозпродукцией", — сказано в сообщении ведомства

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.