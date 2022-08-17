Годовая инфляция в Великобритании обновила рекорд с 1982 года в июле
Годовая инфляция в Великобритании рекородно ускорилась до 10,1% по итогам июля
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За июль потребительские цены выросли на 0,6% после роста на 0,8% в июне.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8%, месячную — в 0,4%.