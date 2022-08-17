МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают рекордного роста годовой инфляции в Британии в июле

За июль потребительские цены выросли на 0,6% после роста на 0,8% в июне.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,8%, месячную — в 0,4%.