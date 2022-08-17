АНКАРА, 17 авг — ПРАЙМ. Турция является лидером по импорту зерна из Украины, сообщило в среду агентство Anadolu со ссылкой на данные, обнародованные Координационным центром ООН по зерну в Стамбуле. Из украинских портов вышли четыре судна с сельхозпродукцией

"В соответствии с соглашением, подписанным при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) для решения глобального продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие, 26 процентов зерна и других продуктов питания, экспортируемых из Украины, доставлены в Турцию. Согласно данным, обнародованным Координационным центром ООН по зерну в Стамбуле, Турция с 26 процентами импорта зерна и продовольствия из Украины занимает позицию лидера", — сообщили журналисты.

Агентство уточнило, что с 1 по 15 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышел 21 сухогруз, на которых перевезено более 563 тысяч тонн зерна и других продовольственных товаров.

"Иран и Южная Корея с 22 процентами импорта зерна из Украины следуют за Турцией. 8% украинского зерна отправлено в Китай, 6% — в Ирландию, 5% — в Италию, 4% — в Джибути и 2% — в Румынию", — сказано в материале.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.