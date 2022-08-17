МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,95 трлн йен -2,31 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) 19,3% 19% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) -1,399 трлн йен -1,437 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2022) 0,7% 0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,8% 0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 9,4% 10,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль) 1,8% 0,1% (факт)
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2022) 4% 4%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,7% 0,7%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 1% -0,1%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 1% 0,1%
16:30 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) 1,4% 1,4%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) 1,4% 1,6%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,458 млн барр -0,275 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,723 млн барр  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,488%  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:20 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ozon — финансовые результаты за 2кв2022    
  RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для участия в ВОСА (14.09.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему ПАО "Россети" и др., об увеличении УК ПАО путем допэмиссии)    
  RUB Мосэнерго — СД (план работы СД на 2022-2023)    