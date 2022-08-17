МИНСК, 17 авг — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии заявило, что прирост потребительских цен в стране обусловлен удорожанием непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому и высокой долей импорта товаров из РФ. ВВП Белоруссии снизился на 5,2% за семь месяцев

"В июле годовой прирост потребительских цен составил 18,1%, по отношению к предыдущему месяцу – замедлился до 0,5% против 1,1% месяцем ранее… Увеличение прироста потребительских цен в июне-июле в годовом выражении происходит, прежде всего, из-за удорожания непродовольственных товаров вследствие ослабления белорусского рубля к российскому", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поясняется, что за последние два месяца белорусский рубль ослаб к российскому рублю на 13,2%, за двенадцать месяцев – на 30,6%. Значимое влияние курса российского рубля на внутренние цены обусловлено высокой долей импорта товаров из РФ, подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, по данным министерства, снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация цен на рынке плодоовощной продукции: за последние четыре месяца годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 20%. Также отмечается замедление прироста цен на автомобильное топливо и некоторые другие товары. Однако по сравнению с предыдущим месяцем в июле продолжилось удорожание товаров мясомолочной группы. Эксперт выяснил, зачем российские туристы едут в Белоруссию

Согласно информации министерства, в июле в целом сохранились ценовые тенденции предыдущего месяца: значительное влияние на инфляцию по-прежнему оказало увеличение цен на туристические услуги, а также товары, которые в республике не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары, кондитерские изделия, легковые автомобили, парфюмерно-косметические товары, синтетические моющие средства.

Изначально в 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Премьер-министр страны Роман Головченко ранее в августе отмечал, что в Белоруссии наблюдается замедление темпов инфляции, в том числе и благодаря принятым в стране мерам сдерживания цен, включая ценовое регулирование более чем половины потребительских товаров.