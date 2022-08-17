МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Заявления о необходимости России покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) не выдерживают критики и ничего кроме улыбки вызвать не могут, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. Эксперт оценила отношение стран ВТО к обвинениям Запада в отношении России

"Знаете, кроме улыбки подобная точка зрения ничего вызвать не может, так как она не выдерживает критики: самые плохие решения принимаются на пике эмоций. Потому что коротко ответ на вопрос, надо ли России выходить из ВТО, звучит однозначно: нет", — сказала она. "Только вдумайтесь: ВТО в настоящее время контролирует 98% мировой торговли! То есть тот, кто вне организации – просто-напросто становится изгоем. Ей реально нет альтернативы", — добавила эксперт.

До того, как возникла ВТО, заметила она, государства заключали торговые отношения друг с другом, либо в рамках региональных экономических союзов. "Кто-то при этом мог оказаться в более выгодном положении, чем его партнер. ВТО же установила единые универсальные правила торговли, с которыми все согласились. Я бы сравнила их с правилами дорожного движения в мировой торговле, без которых наступил бы хаос", — подчеркнула Стоянова.

С одной стороны, по ее словам, эти правила регулируют все нюансы в области торговых отношений, включая применение тарифных и нетарифных ограничений, основываясь на режиме недискриминации между странами, с другой – помогают разрешать возникающие между странами в ходе применения соглашений ВТО споры. При этом правила ВТО, сказала эксперт, являются базовыми для всех региональных торговых союзов, а также бенчмарком в переговорах по вопросам торговли в любой международной организации, включая те, что входят в систему ООН.

"Как бы ни была велика роль той или иной организации международной кооперации, без ВТО их деятельность немыслима, поскольку только ВТО является источником нужного инструментария, используя который все они и работают", — сказала Стоянова.

В июне фракция "Справедливая Россия — За правду" направила проект о прекращении членства России в ВТО в правительство для получения отзыва. При этом в конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что ничего лучше ВТО в международной торговле нет, и членство в этой организации в интересах России.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.