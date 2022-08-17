МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Органы власти столицы Австралии Канберры уведомили Россию о своем решении прекратить сдачу в аренду земельного участка, права на который последняя купила с целью постройки нового здания посольства. Об этом сказано в заявлении, которое было опубликовано на сайте национального столичного управления (NCA), решающего вопросы планирования и управления земельными ресурсами. В МИД осудили попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ, NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", — сказано в заявлении.

По словам руководителя управления Салли Барнс, "незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице".

Она также добавила, что у России есть 20 дней с даты получения уведомления на очистку участка, а затем он вернется в перечень земель, доступных для дипломатических целей. При этом решение о прекращении аренды не затрагивает действующее посольство РФ. Кроме того, Россия может подать на рассмотрение новую заявку в будущем.

В NCA напомнили, что Россия ранее купила права на участок в Канберре с намерением построить новое посольство взамен находящегося в окрестностях города Гриффит. Управление выдало разрешение на аренду в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Договор предусматривает, что Россия обязалась закончить строительство в течение трех лет, но проект так и не был реализован.