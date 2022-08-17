МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Добровольный выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) был бы опрометчивым шагом и, скорее всего, создал бы проблемы для развития российской экономики, нежели принес какие-либо дивиденды, заявила РИА Новости первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. Эксперт прокомментировала заявления о необходимости России покинуть ВТО

"Очевидно, что добровольный выход из ВТО – шаг для России более чем опрометчивый и, скорее всего, создаст проблемы для развития российской экономики, нежели принесет какие-либо дивиденды", — сказала она.

В наиболее сложном положении, по ее словам, окажутся те отрасли российской экономики, в которых сегодня наблюдается мировой кризис перепроизводства. "Это — металлургия, ряд товаров цветной металлургии и химической промышленности. Не говоря уже о том, что члены ВТО, чтобы избавиться от нежелательного конкурента, начнут применять против России защитные меры", — полагает эксперт.

А в целом, подчеркнула Стоянова, на кону таким образом окажется реализация послания президента РФ и нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". "Речь идет о 233 миллиардах долларов — том объеме, которого российский несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь к 2030 году, а также о российских рабочих местах, которые должны обеспечить такой результат. То есть в случае выхода из ВТО Россия рискует недополучить десятки миллиардов долларов", — сказала она. Эксперт оценила отношение стран ВТО к обвинениям Запада в отношении России

"Да, ВТО неидеальна, но Россия должна по-прежнему оставаться в ней, стараясь использовать ее механизмы как для дальнейшей интеграции страны в международную экономическую систему, так и для совершенствования самой организации. В конце концов, ВТО предоставляет своим членам инструментарий для международной торговли, а то, как мы им воспользуемся, будет зависеть только от нас", — заключила эксперт.

В июне фракция "Справедливая Россия — За правду" направила проект о прекращении членства России в ВТО в правительство для получения отзыва. При этом в конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что ничего лучше ВТО в международной торговле нет, и членство в этой организации в интересах России.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.