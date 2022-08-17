МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Обязательная цифровая маркировка косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков планируется запустить с 1 апреля 2023 года, следует из опубликованного проекта постановления Минпромторга РФ. Маркировка нашла нарушения на 8,4 миллиарда рублей в легкой промышленности

Проект устанавливает, что с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля 2023 года – маркировка антисептиков. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года – розничная торговля, с 1 ноября 2023 года – оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 августа 2025 года – оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета.

"Включение антисептиков в перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке в экспериментальном режиме, произошло по инициативе бизнеса и поддержано всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. …Национальная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" будет полностью готова к началу маркировки антисептиков", — сообщил РИА Новости оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Эксперимент по маркировке антисептиков проводится на территории России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. При этом Минпромторгом России уже разработан и внесен в правительство РФ проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года. Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке антисептиков

"При принятии решения о проведения эксперимента по маркировке той или иной группы правительство РФ и Минпромторг России в первую очередь ориентируются на стратегию по противодействию нелегальному обороту продукции, которая принята до 2025 года. Именно в ней пищевая промышленность обозначена как одна из приоритетных отраслей для наблюдения и принятия мер по борьбе с нелегальным оборотом", — приводятся в сообщении Минпромторга РФ слова замминистра Василия Шпака.

По его словам, инициатором внедрения маркировки зачастую выступает сам бизнес и в случае с антисептиками так и произошло.