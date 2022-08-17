МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Иностранным компаниям, ушедшим из России, будет сложнее найти свою нишу в будущем, завил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Антироссийские санкции ударили по США и ЕС бумерангом, заявил Володин

"…Многие компании в силу некоторых политических обстоятельств, давления со стороны властей и государств, действительно, приняли решение, объявили о том, что они хотят уйти с российского рынка, но на самом деле они продолжают следить за ситуацией и готовы вернуться в любой момент", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Биричевский отметил, что "есть те, кто покинул навсегда (Россию), вот им будет гораздо сложнее найти нишу, новую, вновь обрести на российском рынке, когда для этого созреют соответствующие условия".