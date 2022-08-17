МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Возможное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня может неизбежно привести к ухудшению ситуации в экономике и Вашингтону придется нелегко, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. МИД Китая заявил, что примет меры в ответ на визит делегации США на Тайвань

"Конечно, если американцы захотят серьезного противостояния с Китаем, неизбежно ситуация в экономике станет еще хуже, потому что Китай — это сопоставимая уже по экономике США мировая экономическая держава, и здесь будет американцам совсем-совсем непросто", — сказал он в эфире "России 24".

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.