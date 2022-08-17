МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в этом году растет колоссальными темпами, сообщил директор РФ Дмитрий Биричевский. В МИД оценили последствия возможного противостояния США и Китая

"С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 с лишним лет комплексная система двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах", — сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.