МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий страны. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Цена на золото слабо растет утром в среду

В Генпрокуратуре напомнили, что в 2021 году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области сотрудники провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи. В итоге было выявлено неудовлетворительное состояние законности в этой сфере.

"Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла. На основании поручения Игоря Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сказали в сообщении, добавив, что золото включено в перечень основных видов стратегического минерального сырья, имеет особое значение для экономического развития страны, поэтому разработка его месторождений и добыча требуют постоянного надзора государства.

Как сообщило ведомство, применяемые технологии добычи россыпного золота сопровождаются изменением русел рек и берегового ландшафта, сбросом в водные объекты промывочных вод, содержащих взвешенные частицы глины, песка и химических веществ, деградацией экосистемы.