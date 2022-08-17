МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ситуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", — цитирует Витренко издание "Страна".

Аналогичная ситуация, по его словам, с Кременчугским нефтеперабатывающим заводом. Почти 50% добычи природного газа Украины оказалась в зоне боевых действий в Харьковской области, отметил глава "Нафтогаза".

"Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", — добавил Витренко.