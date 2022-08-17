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2022
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ВВП еврозоны увеличился во втором квартале
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ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство... ПРАЙМ, 17.08.2022
экономика, новости, ввп, евростат, еврозона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателей на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном.