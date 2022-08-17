МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2022 года вырос на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП России на 2022 год

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателей на 4% в годовом выражении и на 0,7% — в квартальном.