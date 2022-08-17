МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам c 24 августа использовать шланги для полива из-за засухи в стране, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. СМИ: миллионы британцев отказываются от покупки продуктов ради экономии

"Со среды, 24 августа, мы вводим запрет на использование шлангов для полива… для всех потребителей, которых мы снабжаем водой", — сказано там.

Компания объясняет это тем, что в ближайшие месяцы прогнозируется мало осадков.

"После самого засушливого июля за всю историю наблюдений и недостаточного уровня осадков в течение 10 из последних 12 месяцев уровень воды в наших реках и водохранилищах намного ниже обычного", — говорится в заявлении.

Запрет распространяется на использование шлангов, подключенных к водопроводу.

Thames Water — британская компания, оказывающая услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в Лондоне и близлежащих графствах южной Англии. Компания обслуживает около 14 миллионов потребителей в Британии. СМИ: Британия теряет урожай на миллионы фунтов из-за нехватки рабочих

Ранее запрет на использование шлангов для полива в графстве Корнуолл и части графства Девон с 23 августа ввела компания South West Water, обслуживающая 1,7 миллиона жителей.

Аналогичный запрет был введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа. В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт запрет на полив из шлангов вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс — 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе — вступит 19 августа.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.

В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.