МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число заявлений о банкротстве в Евросоюзе растет четвертый квартал подряд, во втором квартале этого года показатель увеличился на 2,2% по сравнению с первым, говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат. Минстрой хочет уточнить гарантии прав кредитора при банкротстве застройщика

"Что касается заявлений о банкротстве, то они снова увеличились — четвертый квартал подряд… Самые последние данные показывают, что во втором квартале 2022 года количество заявлений о банкротстве поднялось на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2022 года", — говорится в нем.

Число регистраций новых компаний в ЕС сократилось на 1,2% во втором триместре по сравнению с первым. Показатель снижается с начала года, однако за первые два квартала 2022 года оно было выше по сравнению с допандемическим периодом 2019 года, отмечает Евростат.